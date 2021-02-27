2.2 مليون نازح يمني يضغطون على مأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت الحكومة اليمنية التحذير من كارثة إنسانية جراء التصعيد الحوثي في مأرب الذي أدى إلى موجة نزوح كبيرة تضغط على المحافظة.

وناشد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لوقف هجماتهم على مأرب واستهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح، كما ناشد المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في اليمن للتحرك بشكل عاجل لتقديم الإغاثة للنازحين وتخفيف معاناتهم.

وقال في سلسلة تغريدات على تويتر «استقبلت مأرب معظم النازحين الفارين من العنف في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية منذ الانقلاب، حيث تستمر الأرقام بالارتفاع كل يوم في ظل استمرار موجات النزوح بسبب تصعيد ميليشيات الحوثي».

وبحسب الإرياني، أدى تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية لهجماتها على محافظة مأرب منذ مطلع فبراير 2021، إلى النزوح الثاني أو الثالث لـ1517 أسرة نازحة، بواقع 12005 أفراد في مديرية صرواح غرب مأرب، والتي يوجد فيها 9 مخيمات تضم 2460 عائلة تتكون من 17220 فردا.

ووثقت الفرق الميدانية للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، الكثير من الانتهاكات من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في مأرب، بين قصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون وقصف بالأعيرة النارية، واقتحام وإحراق للمنازل وتلغيم المنازل والطرقات، ومنع الأسر من المغادرة واستخدامهم دروعا بشرية.

وأضاف الإرياني أن مخيم الزور الواقع في مديرية صرواح والذي يؤوي 570 أسرة نازحة تعرض في 10 فبراير و11 فبراير إلى قصف من قبل الحوثيين بالأعيرة النارية وقذائف الهاون، مما دفع 570 أسرة إلى المغادرة باتجاه مدينة مأرب بحثاً عن الأمان. وفي 14 فبراير، اقتحمت ميليشيات الحوثي مخيم الزور، وأحرقت بعض المنازل ولغمت البعض الآخر، كما زرعت الألغام في الطريق المؤدي إلى المخيم وفي أوساط المساكن. وفي 17 فبراير قامت ميليشيات الحوثي بقصف جامع الزور والمنازل المحيطة ما أدى إلى تضرر الجامع وعدد من المنازل.

وتابع «استهدفت ميليشيات الحوثي مخيمي ذنة الصوابين وذنة الهيال بشكل مباشر بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، مما أجبر 450 أسرة على النزوح إلى روضة صرواح، فيما منع الحوثيون 470 أسرة أخرى من المغادرة واستخدموها دروعا بشرية حتى اليوم، ولا تزال العديد من العائلات محاصرة من قبل الحوثيين في المخيمين».

وفي السياق أصدرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، بيانا حول المخاطر التي يتعرض لها النازحين في محافظة مأرب جراء التصعيد العسكري الحوثي. وأطلقت الوحدة التنفيذية في بيانها، نداءات عاجلة ناشدت من خلالها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب واستهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح.

وناشدت الوحدة التنفيذية، جميع المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في اليمن للتحرك بشكل عاجل لتقديم الإغاثة للنازحين والتخفيف من معاناتهم..مطالبة الحوثيين باحترام القانون الدولي الإنساني والتوقف عن استهداف المدنيين والنازحين وفتح ممرات آمنة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إليهم.

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