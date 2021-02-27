صالحي: سنزيد تخصيب اليورانيوم إلى 60%

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وقال في التلفزيون الحكومي «قمنا بتخصيب اليورانيوم إلى 20 % في غضون ساعة ويمكن أن نرفع المستوى إلى 60 % في نفس الفترة الزمنية».وأشار صالحي أيضا إلى أن وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أنتجت 25 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % في أقل من شهر وهي بصدد إنتاج 1000 جهاز طرد مركزي سريع.
ووفقا للاتفاق النووي الدولي، يسمح لإيران فقط بتخصيب اليورانيوم بدرجة تقل عن 04%. ويجب أن يتم تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90% لصنع قنبلة نووية.
وحذر صالحي من أن إيران ستزيل بالكامل بعض كاميرات المراقبة من المنشآت النووية الإيرانية إذا لم ترفع العقوبات الأمريكية عن إيران خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأكد مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية من أن بلاده مستعدة للمفاوضات الدبلوماسية، ولكن ليس بالطريقة التي تتخيلها الولايات المتحدة والأوروبيون، ولكن بطريقتنا.
وأصر مرة أخرى على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية مقدما كشرط مسبق للمفاوضات.
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