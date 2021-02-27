شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجدد تأكيده ارتباط أمن الخليج بأمن مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تأكيده ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.

وأعرب الرئيس المصري، خلال استقباله السبت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، عن خالص التقدير للجهود الكويتية الصادقة فيما يتعلق بجهود المصالحة، مؤكداً موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربي، بما يكفل التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن الشيخ أحمد الصباح نقل رسالة خطية إلى الرئيس المصري من الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت، تتعلق بسبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة، سعياً نحو التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية. (وام)