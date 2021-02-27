شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة «سي ووتش» تنقذ 147 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت منظمة «سي ووتش» الألمانية غير الحكومية، السبت، أنها أنقذت 147 مهاجراً في المتوسط قبالة سواحل ليبيا في إطار عمليتي إنقاذ نفذتهما سفينتها «سي ووتش 3».

وكانت المنظمة، أسعفت السبت 102 مهاجر كانوا في قارب مطاطي أرسل نداء استغاثة، كما ذكرت على حسابها على «تويتر».

وأضافت أنها أنقذت 45 مهاجراً، الجمعة، بينهم 15 قاصراً كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بحراً، وجميعهم سالمون.

وشاركت «سي ووتش 3» في إنقاذ أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر منذ دخولها في الخدمة في نوفمبر 2017 وفقاً لأرقام المنظمة.

وكانت منظمة «أس أو أس مدتيرانييه» غير الحكومية ومقرها مرسيليا تولت مطلع فبراير إنقاذ أكثر من 400 شخص على متن سفينتها «أوشن فايكينغ».

وقضى أكثر من 1200 مهاجر في المتوسط في 2020 وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

وتبقى ليبيا نقطة عبور مهمة للمهاجرين الفارين من عدم الاستقرار في مناطق أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط والساعين للوصول إلى أوروبا.(وكالات)