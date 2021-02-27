شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة التعافي بعد أسبوعين عقب السكتة الدماغية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت دراسة دولية، لأول مرة، أن قدرة الدماغ البشري على التعافي ومقدرته الذاتية على إعادة وصلاته تبلغ ذروتها بعد أسبوعين من السكتة الدماغية وتتضاءل بمرور الوقت. هذا الاكتشاف، والذي نُشر في مجلة «إعادة التأهيل العصبي والإصلاح العصبي»، هو نتيجة دراسة تابعت تعافي 60 مريضاً من مرضى السكتة الدماغية حتى عام واحد بعد الإصابة.

أشارت دراسات سابقة أجريت على الحيوان إلى أن هذا هو الحال بالفعل، لكن هذه هي المرة الأولى التي يثبت فيها بشكل قاطع أن هذه الظاهرة موجودة في البشر. أظهرت الدراسة الحالية أدلة قاطعة على أن الدماغ لديه فرصة صغيرة فقط لإصلاح نفسه بسهولة أكبر بعد السكتة الدماغية.

خلال هذه الفترة المبكرة بعد السكتة الدماغية سيكون أي علاج طبيعي أكثر فاعلية لأن في تلك الفترة يكون الدماغ أكثر استجابة للعلاج.