شكرا لقرائتكم خبر عن خلل توازن البروتينات المختلفة وراء إعتام عدسة العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتشف فريق من الباحثين برئاسة جامعة ميونخ التقنية أن تكوين محلول البروتين يلعب دوراً مخادعاً في عملية تكون الساد أو إعتام عدسة العين؛ وهو استنتاجات يتعارض مع الرأي السائد في ذلك المجال.

تتكون الخلايا الموجودة في العدسة من محلول بروتيني عالي التركيز يكون نقيًا بشكل طبيعي، وعندما يحدث خلل في توازن تلك البروتينات تتجمع معًا وتصبح العدسة معتمة.

اكتشف الباحثون من خلال الدراسة الحالية أن البروتينات المتغيرة وغير المستقرة في العدسة لم تكن موجودة ويتم التخلص منها على الفور. بدلاً من ذلك تتجمع البروتينات الصحية معاً.

استنادًا إلى هذه الأفكار الجديدة يرى الباحثون أن التوازن بين البروتينات المختلفة، أو نسبة بعضها مع بعضها الآخر أمر مهم. عندما يكون أحد هذه المكونات مفقوداً تتفاعل المكونات المتبقية وتشكل كتلاً.

تم إجراء العديد من الدراسات لفهم أسباب إعتام عدسة العين، ولكن لم يسبق أن تم إجراء مثل هذا التحقيق الشامل للعدسات في الفئران لمقارنة التجمعات والطفرات.