عبد الملك جاني: رياضات الدفاع عن النفس تسهم في تطوير الألعاب الفردية

أكد عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس لجنة الألعاب الفردية، أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية على كافة المستويات في الألعاب الفردية، تزامناً مع الدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تطوير الألعاب الفردية؛ باعتبارها الطريق الأقصر نحو الوصول إلى منصات التتويج الدولية، إلى جانب المتابعة الدؤوبة لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي لبرنامج رعاية الموهوبين.

وثمن الجهود التي تبذلها الأندية للنهوض بواقع الألعاب الفردية بشكل عام، مشيراً إلى أن السنوات المقبلة ستشهد بروز عدد من اللاعبين المميزين والقادرين على الوصول لمنصات التتويج الأولمبية.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتراضية السابعة لبرنامج «ثقافتنا الرياضية» الذي ينظمه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بعنوان «رياضات الدفاع عن النفس ودورها في تنمية الألعاب الفردية» بحضور أحمد سعيد الجروان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وعدد من القيادات الرياضية والمدربين والمتابعين من مختلف الجهات الرياضية داخل وخارج الدولة.

وأشاد عبد الملك جاني بالجهود التي بذلها ويبذلها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بدعم تطور الألعاب الفردية من خلال برامج العمل الهادفة لإعداد لاعبين متميزين قادرين على الوصول لمنصات التتويج الدولية، ما انعكس على المردود العام للألعاب الفردية مؤكداً أن مجلس الشارقة الرياضي حريص على دعم ورعاية الموهوبين من أجل الاستمرار في ذلك. وأوضح أن تنمية رياضات الدفاع عن النفس وتطويرها ورفع عدد اللاعبين الذين يمارسونها وفقاً للأساليب العالمية؛ سيسهم في دعم الألعاب الفردية بشكل عام وبشكل مباشر.

من جانبه أكد أحمد سعيد الجروان أن تنظيم هذه الجلسة يعكس الخطة الاستراتيجية للنادي ورؤيته في خلق بيئة رياضية مثالية؛ لنشر ثقافة رياضات الدفاع عن النفس..واصفاً البرنامج بأنه يعد استكمالاً للبرامج الثقافية التي نظمها النادي؛ بهدف دعم برنامج التدريب عن بُعد والتدريب الواقعي.