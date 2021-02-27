شكرا لقرائتكم خبر عن دهون العنق ترتبط بمشاكل القلب لدى الشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر باحثون من جامعة غرناطة من أن تراكم الأنسجة الدهنية في الرقبة (كل من الذقن المزدوجة والرواسب العميقة الموجودة بين العضلات وحول فقرات العنق) تشكل مؤشراً إلى السمنة المركزية والشاملة ومخاطر استقلاب القلب والالتهابات في الشباب الذين لا يكثرون من النشاط البدني.

وأظهرت الدراسة أن تراكم الدهون في العنق - المقاسة بالمسح المقطعي المحوسب - وكذلك توزيعها في أجزاء مختلفة، يرتبط بتلك المشاكل الصحية، بغض النظر عن كمية الدهون الكلية والحشوية. بالإضافة إلى ذلك، ومن بين أكثر النتائج ذات الصلة، لوحظ أن تراكم الدهون في العنق كان عاملاً قوياً (من حيث الاتجاه والحجم) مثل تراكم الدهون الحشوية في التنبؤ بمخاطر أيض القلب وحالة الالتهاب، خاصةً لدى الرجال.

وتؤكد هذه النتائج الحاجة إلى مزيد من البحث في هذا الاتجاه الجديد، لفهم تأثير تراكم الدهون في الجزء العلوي من الجذع (بما في ذلك العنق) بشكل أفضل، ومعرفة مضاعفاته السريرية.