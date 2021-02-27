شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة تزيد إفراز هرمون الشعور بالشبع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجد بحث جديد من جامعة كوبنهاجن أن الجسم ينتج كميات كبيرة من هورمون GDF15 أثناء ممارسة التمرينات القوية لفترة طويلة، ويفترض أنها إشارة إجهاد فسيولوجي، ويعمل ذلك الهورمون على تقليل الشهية للطعام ويقلل وزن الجسم.

أحد الأدوية المرشحة الناشئة التي تثير اهتمام الباحثين هو هورمون GDF15 الذي قلل من شهية القوارض بالمختبر وخفض وزن جسمها عندما أعطي لها.

يسلط هذا الاكتشاف الضوء على الاختلافات المركزية بين GDF15 الذي يُعطى كدواء (علم العقاقير) وGDF15 الذي يتم تحريره بشكل طبيعي استجابة للتمرين القوي (علم وظائف الأعضاء). هذا تمييز مهم في فهم دور الهورمون في تنظيم الشهية وتوازن الطاقة مع الآثار المترتبة على دوره كدواء محتمل لمكافحة السمنة.

يرى الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات، لفهم ما إذا كان الهورمون GDF15 له أيضاً تأثيرات سلوكية على البشر.