شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الخطة بمجلس النواب تتابع غدا تنفيذ توصياتها الخاصة بالموازنة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعين غدا الأحد، يتعلق الاجتماع الأول بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص قطاع الصحة والسكان.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الاجتماع الثانى، حساب ختامي موازنة كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2019/2020.

فيما، تناقش اللجنة، خلال اجتماعها بعد غد، الاثنين، حساب ختامي موازنة كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة القومية لسلامة الغذاء عن السنة المالية 2019/2020، وبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018/2019.

وخلال اجتماعها الثلاثاء، تناقش لجنة الخطة والموازنة، بحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات الدوائية والشركة القابضة للغزل والنسيج في ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018/2019، بالإضافة إلى بحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للتشييد والبناء في ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018/2019.