شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تشدد قيود كورونا في ميلانو وتورينو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت الحكومة الإيطالية القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا فيروس كورونا في ميلانو وتورينو والمناطق المحيطة بهما وثلاثة أقاليم أخرى لمواجهة تسارع انتشار الجائحة.

ووقع وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا إجراءات تنص على تصنيف أقاليم لومباردي وبيدمونت ومارش في شمال ووسط إيطاليا على أنها مناطق متوسطة الخطورة اعتبارا من يوم الاثنين ، في حين أصبح إقليما موليز وبازيليكاتا من المناطق عالية الخطورة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وسيؤدي المرسوم إلى فرض قيود بما في ذلك إغلاق الحانات والمطاعم ، وفرض قيود صارمة على تحركات الأشخاص وتمنعهم من مغادرة مدينتهم أو بلداتهم. وأفادت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء بأن بعض المناطق الأكثر تضررا مثل بازيليكاتا أعلنت بالفعل أنها ستغلق المدارس أيضا.

وفي الوقت نفسه ، شهدت سردينيا انخفاضا مستمرا في أعداد الإصابة، مما يعني أن الجزيرة يمكنها رفع القيود التي تفرضها الحكومة الوطنية واتخاذ قرار بشأن القواعد المحلية بدلا من ذلك.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تندرج فيها منطقة ما في هذه الفئة ، بمعدل حدوث أقل من 50 إصابة لكل 100 ألف نسمة لثلاثة أسابيع متتالي

وسجلت إيطاليا أمس الجمعة 20 ألفا و499 إصابة جديدة بكورونا، وهو أعلى معدل منذ أول يناير.