انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات 665 موزعة كالآتي:
ابو دشير -----------------31 التراث--------------------8
الحرية--------------------21
الدورة--------------------45
الدولعي ------------------10
الرحمانية------------------ 4
السيدية ------------------18
الشالجية ------------------7
الشرطة الخامسة------------5
الشرطة الرابعة--------------6
الشعلة -------------------26
الصالحية -------------------2
الطارمية -------------------34
العامرية-------------------20
العطيفيه-------------------16
العلاوي--------------------5
الغزالية--------------------26
القادسية--------------------9
الكاظمية-------------------26
اللطيفة---------------------7
المحمودية------------------31
المكاسب--------------------5
المنصور --------------------21
المواصلات------------------6
الوشاش--------------------7
اليرموك --------------------12
اليوسفية--------------------5
حي الجامعة -----------------13
حي الجهاد-----------------53
حي الخضراء ---------------12
حي العامل----------------25
حي العدل----------------12
حي الفرات----------------6
سويب--------------------5
شارع حيفا-----------------8
سكنة جانب الرصافة--------18
محافظة النجف-------------1
محافظة بابل ---------------2
محافظة كربلاء--------------1
محافظة صلاح الدين---------1
ابو دشير -----------------31
ابو غريب -----------------32
الاسكان-------------------2
الاعلام-------------------29
البياع--------------------23
التاجي--------------------7
الحرية--------------------21
الدورة--------------------45
الدولعي ------------------10
الرحمانية------------------ 4
السيدية ------------------18
الشالجية ------------------7
الشرطة الخامسة------------5
الشرطة الرابعة--------------6
الشعلة -------------------26
الصالحية -------------------2
الطارمية -------------------34
العامرية-------------------20
العطيفيه-------------------16
العلاوي--------------------5
الغزالية--------------------26
القادسية--------------------9
الكاظمية-------------------26
اللطيفة---------------------7
المحمودية------------------31
المكاسب--------------------5
المنصور --------------------21
المواصلات------------------6
الوشاش--------------------7
اليرموك --------------------12
اليوسفية--------------------5
حي الجامعة -----------------13
حي الجهاد-----------------53
حي الخضراء ---------------12
حي العامل----------------25
حي العدل----------------12
حي الفرات----------------6
سويب--------------------5
شارع حيفا-----------------8
سكنة جانب الرصافة--------18
محافظة النجف-------------1
محافظة بابل ---------------2
محافظة كربلاء--------------1
محافظة صلاح الدين---------1
الشفاء: 520.. الوفيات: 2