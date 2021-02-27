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صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

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انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات 665 موزعة كالآتي:

ابو دشير -----------------31
ابو غريب -----------------32
الاسكان-------------------2
الاعلام-------------------29
البياع--------------------23
التاجي--------------------7

التراث--------------------8
الحرية--------------------21
الدورة--------------------45
الدولعي ------------------10
الرحمانية------------------ 4
السيدية ------------------18
الشالجية ------------------7
الشرطة الخامسة------------5
الشرطة الرابعة--------------6
الشعلة -------------------26
الصالحية -------------------2
الطارمية -------------------34
العامرية-------------------20
العطيفيه-------------------16
العلاوي--------------------5
الغزالية--------------------26
القادسية--------------------9
الكاظمية-------------------26
اللطيفة---------------------7
المحمودية------------------31
المكاسب--------------------5
المنصور --------------------21
المواصلات------------------6
الوشاش--------------------7
اليرموك --------------------12
اليوسفية--------------------5
حي الجامعة -----------------13
حي الجهاد-----------------53
حي الخضراء ---------------12
حي العامل----------------25
حي العدل----------------12
حي الفرات----------------6
سويب--------------------5
شارع حيفا-----------------8
سكنة جانب الرصافة--------18
محافظة النجف-------------1
محافظة بابل ---------------2
محافظة كربلاء--------------1
محافظة صلاح الدين---------1

الشفاء: 520.. الوفيات: 2

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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