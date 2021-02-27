الكلداني يدعو الى إيقاف التدهور في ذي قار لإنجاح زيارة البابا المرتقبة

بغداد - ياسين صفوان - دعا الامين العم لحركة بابليون ريان الكلداني، السبت، الى إيقاف التدهور في ذي قار لفسح المجال لإنجاح زيارة البابا المرتقبة الى العراق مطلع آذار المقبل.

وقال الكلداني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "وردتنا معلومات تشير الى احتمال تأجيل زيارة قداسة البابا للعراق وارض اور بعد التصعيد الخطير في ذي قار وهو ما ينذر بتداعيات مؤسفة على اراقة الدم في الناصرية".

وأضاف "نحن في الوقت الذي نشعر بالقلق الشديد من هذا التصعيد نأمل من اهلنا في الناصرية المساهمة الفاعلة في حقن الدم وايقاف التدهور في المحافظة لفسح المجال لنجاح هذه الزيارة المرتقبة وتفويت الفرصة على اعداء العراق على ان تستأنف المطالبات المشروعة لابناء ذي قار الاحرار بعد الزيارة".