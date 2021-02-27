بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن تشكيل لجنة عليا للتحقيق بالاحداث التي وقعت في الناصرية.

وقالت الخلية في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يأمر بتشكيل لجنة عليا، برئاسة الفريق الركن باسم الطائي وعضوية عدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني للتحقيق بالاحداث التي حصلت في مدينة الناصرية خلال الأيام الثلاثة الماضية، والتي ادت الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية".

وأضافت أن "هذه اللجنة وصلت مساء اليوم الى محافظة ذي قار وباشرت أعمالها فور وصولها".