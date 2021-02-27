انت الان تتابع خبر ثنائية ميسي وديمبلي تضع برشلونة في وصافة الدوري الاسباني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-02-27 | 18:32
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حقق برشلونة الفوز على إشبيلية بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني، والتي أُقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.
وسجل عثمان ديمبلي أول أهداف اللقاء في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، ليضاعف ميسي النتيجة في الدقيقة 85 من المباراة.
ورفع برشلونة رصيده لـ 53 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد إشبيلية عند 48 نقطة في المركز الرابع.
ورفع برشلونة رصيده لـ 53 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد إشبيلية عند 48 نقطة في المركز الرابع.
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