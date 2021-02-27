ثنائية ميسي وديمبلي تضع برشلونة في وصافة الدوري الاسباني

وسجل عثمان ديمبلي أول أهداف اللقاء في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، ليضاعف ميسي النتيجة في الدقيقة 85 من المباراة.

ورفع برشلونة رصيده لـ 53 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد إشبيلية عند 48 نقطة في المركز الرابع.

