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ثنائية ميسي وديمبلي تضع برشلونة في وصافة الدوري الاسباني

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-02-27 | 18:32

ثنائية ميسي وديمبلي تضع برشلونة في وصافة الدوري الاسباني

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حقق برشلونة الفوز على إشبيلية بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 25 من ، والتي أُقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.
وسجل عثمان ديمبلي أول أهداف اللقاء في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، ليضاعف ميسي النتيجة في الدقيقة 85 من المباراة.

ورفع برشلونة رصيده لـ 53 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد إشبيلية عند 48 نقطة في المركز الرابع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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