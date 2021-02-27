شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق الوفد :بهاء أبو شقة حقق ايرادات للحزب بلغت 57 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض فيصل الجمال، أمين صندوق حزب الوفد، الموقف المالي لحزب الوفد منذ تولي المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئاسة حزب الوفد ، في الأول من إبريل لعام 2018 ، وحتى تاريخه ، مؤكدا عندما تسلم أبو شقة الحزب كان فى الخزينة 700 ألف جنيه ، فضلا عن وجود ديون بإجمالي قيمة 48 مليون جنيه، ولكنه بعد مرور نحو ثلاث سنوات عاد الوفد إلى مرحلة الاستقرار المالي.

وأضاف الجمال، أن الحزب خلال ثلاث سنوات تسلم 54 مليون و300 ألف جنيه تبرعات، و3 مليون جنيه إيرادات خاصة، ليبلغ قيمة الإجمالي 57 مليون جنيه، وبلغت قيمة المصروفات 40 مليون جنيه منها 26 مليون جنيه عن الجريدة، و14 مليون جنيه مصروفات للحزب، ليصبح صافي الأموال بخزينة الحزب نحو 17 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، اليوم السبت، الذى عقده بمقر حزب الوفد ، بحضور شيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا، ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات، ومساعدي رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواب وشيوخ"، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء لجان الشباب والمرأة لكل محافظة، في المقر الرئيسي للحزب بالدقي.

وأوضح الجمال ، أنه انطلاقا من قاعدة من لا يملك استقلاله المالي لا يملك استقلاله السياسي، فقد أسس الراحل العظيم فؤاد سراج الدين ، لسياسة مالية جعلت من الوفد أغنى الاحزاب السياسية حتى بلغت موارده وودائعه 100 مليون جنيه، بخلاف الأصول والممتلكات.