بطلب من النواب.. "الآثار" تقرر فتح متاحف الأقصر للزيارة يومين بالمجان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قررت وزارة السياحة والآثار، فتح المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة في الأقصر، اليوم السبت وغدًا الأحد، للتصوير مجانًا لوسائل الإعلام المحلية والدولية، تشجيعًا لرفع الوعي الأثري للمواطنين وتعريف المصريين وشعوب العالم على الحضارة المصرية العريقة، ودعم وتنشيط حركة السياحة بصفة عامة والثقافية بصفة خاصة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار جاء بناء على طلب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الأقصر.

جدير بالذكر أن الوزارة افتتحت أمس الجمعة، مشروعي ترميم وتطوير منطقة معبد أتريبس بالشيخ حمد ومنطقة مقابر الحواويش بأخميم بمحافظة سوهاج.

​