"هناك من يريد إيقاف مسيرة التطوير".. 10 رسائل من وزير التعليم بشأن امتحانات أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تحت عنوان "تأملات ورسائل خاصة بامتحان الصف الأول الثانوي يوم السبت 27 فبراير 2021" نشر الدكتور طارق شوقي وزير التعليم 10 نقاط عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يأتي هذا عقب اليوم الأول من امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية اليوم في مادتي اللغة العربية والأحياء، والتي شهدت عدم مشكلات تقنية، أدت لسقوط سيستيم الامتحانات بالكامل.

في التقرير التالي الـ10 نقاط التي نشرها الوزير:

1- نجح قرابة 9 % من الطلاب في أداء الامتحان اليوم (ما يقرب من نصف مليون طالب وطالبة).

2- تعبير "سقوط السيستم" يعود على أن المنظومة بأكملها لم تعمل وهذا غير صحيح، بل نجحت المنظومة في اختبار أكثر من النصف مليون من الطلاب.

3- قررت الوزارة اعتبار كل طالب حضر لجنة الامتحان وقابلته صعوبات تقنية "ناجحًا" في امتحانات اليوم.

4- لا علاقة بين امتحانات الثانوية العامة القادمة وبين هذه الجولة من الامتحانات الإلكترونية.

5- تم التنسيق مع الزملاء في وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعًا.

6- تم تقسيم المحافظات إلى مجموعتين و"ترحيل" الجداول بينهما لتفادي الضغط على شبكات الاتصالات بدءًا من الغد.

7- كل طالب يدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني يطبق عليه القانون مباشرة.

8- آخر امتحانات إلكترونية تمت في المدارس كانت في يناير 2020 وبالتالي كان ضرورويًّا اختبار الشبكات، وما حدث اليوم لمصلحة الامتحانات المقبلة والمنظومة بأكملها.

9- لم نستخدم الخوادم بالمدارس لأسباب تقنية ولوجستية، وسيتم إدخالها في الخدمة تباعًا هذا العام.

10- الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة أوقفت العالم كله وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب.

واختتم: "لنتذكر جميعًا أن هناك الكثير من المتربصين بالدولة المصرية والتعليم المصري والذين يسارعون لإثارة البلبلة والمخاوف، أملًا في إيقاف مسيرة التطوير".

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