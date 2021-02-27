إخلاء سبيل نجل شقيق رجل أعمال في واقعة تسببه بوفاة طالب بحادث تصادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة العامة بقصر النيل، اليوم السبت، بإخلاء سبيل نجل شقيق رجل أعمال شهير في واقعة اصطدامه بسيارة ملاكي ما أدى لوفاة طفل داخلها.

وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي بشأن تحليل المخدرات للطفل المتهم، وجاءت نتيجته سلبية.

وكان مصدر أمني ، أفاد بورد بلاغ لقسم شرطة قصر النيل بقيادة حسام العشماوي رئيس مباحث قصر النيل، مفاده وقوع حادث اصطدام بين سيارتين ما أسفر عن وفاة طالب.

بالانتقال والفحص بقيادة العقيد وائل غانم مفتش مباحث فرقة الغرب تبين أن قائد السيارة هو نجل شقيق رجل أعمال شهير، كما تبين أنه اصطدم بسيارة ملاكي تقل أسرة، وأسفر الحادث عن وفاة الطالب أدهم فؤاد جراء شدة الاصطدام.