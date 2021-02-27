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الجامعة العربية عن تقرير مقتل خاشقجي: الاستخبارات الأمريكية ليست جهة حكم دولية

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت جامعة الدول العربية، تأييدها لموقف المملكة العربية ، الرافض للتقرير الأمريكي حول مقتل الصحفي السعودي جمال .

وقال أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، اليوم السبت إن "السلطات القضائية السعودية هي المعنية وحدها بمحاسبة المتورطين في قضية خاشقجي"، مُعربا عن "تأييده للبيان الذي أصدرته الخارجية السعودية والذي تضمن رفضاً لاستنتاجات تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول القضية".

وقال إن "الاستخبارات الأمريكية ليست جهة حُكم أو قرار دولية، وإلى أن قضايا حقوق الإنسان لا ينبغي تسييسها".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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