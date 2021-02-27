بحرية الاحتلال تهاجم صيادي فلسطين

هاجمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في رفح، بأن طفلتين أصيبتا برصاص قوات الاحتلال أثناء تواجدهما في استراحة على شاطئ بحر رفح مساء أمس الجمعة، ونقلتا إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة لتلقي العلاج. كما هاجمت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين بالرصاص وقنابل صوتية، وفتحت صوبها خراطيم المياه قبالة بحر رفح، وهي على بعد 6 أميال بحرية، وأرغمتهم على ترك البحر والعودة إلى الشاطئ.



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