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الكويت تسجل 844 إصابة جديدة بكورونا

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 20:52
عربي ودولي

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 844 إصابة جديدة بفيروس المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 189890، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات 1078.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".
وأوضح السند أن هناك 158 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.
وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1064 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 178197 حالة. 

المصدر: وكالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

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