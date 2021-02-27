رئيس أرمينيا يرفض إقالة قائد الجيش

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان السبت أنه رفض توقيع أمر رئيس الوزراء بإقالة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، ما يعمق الأزمة السياسية في البلاد.

وقالت الرئاسة في بيان إن "رئيس الجمهورية رد في إطار صلاحياته الدستورية مشروع المرسوم مع الاعتراضات".

وأضافت أن الأزمة "لا يمكن حلها من خلال التغييرات المتكررة في الموظفين".

وتصاعدت الأزمة الخميس مع دعوة هيئة الأركان العامة باشينيان إلى الاستقالة.

وتحدث باشينيان عن محاولة انقلاب وأمر بإقالة رئيس الأركان أونيك غاسباريان.

وردت المعارضة الخميس والجمعة بجمع آلاف المتظاهرين للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء.