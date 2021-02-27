الولايات المتحدة: إصابات كورونا تصل إلى 28.5 مليون حالة

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت نيويورك بنسبة 0.3% مقارنة بأعدادها في نفس التوقيت أمس الجمعة لتصل إلى 28.5 مليون حالة إصابة، وذلك بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج. وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية المسجلة في الأسبوع الماضي بنسبة 0.2%. وسُجِّلَ أكبر عدد للإصابات المؤكدة في ولاية كاليفورنيا بـ3.56 مليون حالة بارتفاع بنسبة 0.1% مقارنة بعددها في نفس التوقيت أمس.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى معدل للوفيات بكورونا في الـ24 ساعة الأخيرة بـ399 حالة.