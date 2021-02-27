الإمارات تتصدر قائمة الدول العربية في توزيع لقاحات كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 07:22 مساءً - حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدما مهما على مستوى تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، حيث حلت في المرتبة ، الأولى عربيا والثانية عالميا في توزيع اللقاح على السكان.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، السبت، أن مجموع ما قدمته من جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19″، تجاوز 6 ملايين جرعة، .

وأوضحت الصحة الإماراتية، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات “وام” أنها قدمت 81.790 جرعة من لقاح “كوفيد 19” خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6.015.089 جرعة، بمعدل توزيع 60.82 جرعة لكل 100 شخص.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية إن ذلك يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح “كوفيد”19، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء.

وكانت الإمارات كسرت حاجز 5 ملايين جرعة في منتصف فبراير الجاري، مما يعني أنها استطاعت في نحو أسبوعين فقط توزيع مليون جرعة جديدة على سكان من المواطنين والمقيمين.

وكانت الإمارات قد انتهت من عملية تقديم اللقاح إلى خط الدفاع الأول (الطواقم الطبية) في أكتوبر الماضي، الذين كانت لهم الأولوية، لتشرع بعد ذلك في منح اللقاح إلى فئات المجتمع الأخرى.

وتتوقع وزارة الصحة في الإمارات أن يتم تطعيم 50 بالمئة من السكان بحلول مارس المقبل، وهذا يعني أن الوصول إلى نسبة 75 بالمئة، أي ما يعرف بمناعة القطيع أمر في متناول اليد في غضون عدة أسابيع.

ويؤكد الرقم الذي أوردته الصحة الإماراتية حلول الإمارات في المرتبة الثانية عالمية، من حيث توزيع اللقاح على السكان، وفقا لمعيار موقع ourworldindata، المختصص في البيانات، وتديره وحدة بحيثة في جامعة أكسفورد البريطانية.

ويقوم المقياس على المقارنة بين الجرعات الممنوحة لكل 100 شخص في داخل الدول.

وفي قائمة هذا الموقع حلت إسرائيل أولا بواقع 91 جرعة، ثم الإمارات العربية المتحدة ثانيا بـ60.8 جرعة، ثم بريطانيا ثالثا 29.3 جرعة.

وفي المرتبة الرابعة الولايات المتحدة بـ21.7 جرعة، وصربيا في المرتبة الخامسة بـ20.4 جرعة، وتشيلي في المرتبة السادسة بـ17.5 جرعة، والبحرين في المرتبة السابعة بـ17.2 جرعة، وتركيا 9.8 جرعة، والدنمارك 9.6 جرعة.