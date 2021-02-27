شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء 225 مليون جرعة لقاح كورونا عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه تم حتى الآن إعطاء ما مجموعه 1ر225مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد- 19 على مستوى العالم.

وفي جميع أنحاء العالم ، يُقدر معدل التطعيم الأخير بحوالي 54ر4مليون جرعة في اليوم على أساس تقارير ترددت في هذا الصدد. بهذا المعدل ، فإن إعطاء جرعتين من اللقاح لـ 75% من سكان العالم من المتوقع أن يستغرق ست سنوات وتسعة أشهر.

بلغ عدد حالات الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم 4ر113مليون فيما بلغ عدد الوفيات 52ر2 مليون.