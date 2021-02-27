«فايزر» يخفض انتشار العدوى .. و«جونسون آند جونسون» آمن وفعال

لندن ـ عواصم ـ وكالات: أفادت دراسة بريطانية أن جرعة واحدة من لقاح “فايزرـ بيونتيك” الأميركي الألماني يمكن أن تخفض عدد الإصابات بدون أعراض لفيروس كورونا بمقدار الربع بعد 12 يوما فقط. وتزيد النتيجة الآمال بأن الجرعة لا تقي فحسب من المرض غير المصاحب بأعراض، بل تساعد أيضا في إبطاء انتشار الفيروس. وأجرى باحثون اختبارات على عدة آلاف من العاملين بخدمة الصحة الوطنية البريطانية “إن إتش إس”، ممن لم تظهر عليهم أعراض إصابة في الفترة بين 18 إلى 31 يناير الماضي.

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