اجتماع أمني رفيع برئاسة الاسدي في ذي قار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس جهاز الأمن الوطني، محافظ ذي قار مؤقتاً عبد الغني الاسدي عقد اجتماعاً مع القيادات الامنية في قيادة عمليات المحافظة".

وتشهد محافظة ذي قار احتجاجات واسعة منذ نحو أسبوع، للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي في المحافظة، واختيار محافظ من أبناء ذي قار.

