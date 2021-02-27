انت الان تتابع خبر اجتماع أمني رفيع برئاسة الاسدي في ذي قار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بعقد اجتماع أمني رفيع برئاسة عبد الغني الاسدي في محافظة ذي قار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس جهاز الأمن الوطني، محافظ ذي قار مؤقتاً عبد الغني الاسدي عقد اجتماعاً مع القيادات الامنية في قيادة عمليات المحافظة".
وتشهد محافظة ذي قار احتجاجات واسعة منذ نحو أسبوع، للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي في المحافظة، واختيار محافظ من أبناء ذي قار.
وتشهد محافظة ذي قار احتجاجات واسعة منذ نحو أسبوع، للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي في المحافظة، واختيار محافظ من أبناء ذي قار.