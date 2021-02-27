شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد: خسرنا 218 مليون جنيه بسبب المؤامرة على الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عن خسارة الوفد 218 مليون جنيه تبرعات من المرشحين لانتخابات مجلس النواب عن الحزب وانسحبوا بسبب المؤامرة التى كانت تحاك ضد الحزب.

جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع، اليوم السبت، مع شيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا، ورؤساء وسكرتيرى عموم لجان المحافظات، ومساعدى رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواب وشيوخ"، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء لجان الشباب والمرأة لكل محافظة، فى المقر الرئيسى للحزب بالدقي.

وأشار أبو شقة إلى أن الحزب كان يتعرض لضوائق مالية تهدد بقاء الجريدة ولكنه كان يدير الأمر بدون أن يشعر أحد لتستمر الصحيفة التى تعبر عن الوفد والوفديين والصوت الحر للدولة المصرية.

وتساءل أبو شقة كيف يمكن تفسير وجود هيئة عليا مزيفة وغير شرعية يوم 17 سبتمبر الماضى ويعلنون قرارات غير شرعية وفى خلفيتهم سعد باشا زغلول، وكيف لمحمد عبده الظهور تلفزيونيا بالمخالفة للمادة السادسة من اللائحة وتحدث حديث يعاقب عليه جنائيًا، ومن دفع ثمن هذه الفوضى والمؤامرة الحقيقية، وما تفسير تنصيب محمد عبده رئيسًا للحزب بديلًا للرئيس الشرعى الذى جاء بالانتخابات.

وشدد أبو شقة على أن المؤامرة كانت تستهدف إحداث فوضى وصراعات داخل بيت الأمة للانسياق ورائها، ولكنه قرر اللجوء للمعالجة الدبلوماسية السياسية وليس ضعفًا منه.

ولفت أبو شقة إلى أنه فى يوم 13 فبراير كان مخططا لنهاية حزب الوفد وذبحه وسقوطه فى يد الإخوان من خلال سحب الثقة من سكرتير عام الحزب وتنصيب ياسر الهضيبى من أجل السيطرة على الحزب وأخونته، وجعلها خنجرًا فى ظهر الدولة المصرية.