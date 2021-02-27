الكويت تعرب عن تقديرها لدور مصر المحوري بالمنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعربت الكويت، السبت، عن تقديرها لدور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، في القاهرة بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري والسفير الكويتي بالقاهرة محمد صالح الذويخ.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، إن اللقاء شهد محادثات حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث جدد الرئيس المصري التأكيد في هذا الخصوص على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.

وأوضح المتحدث أن الشيخ أحمد الصباح نقل رسالة خطية إلى الرئيس المصري من صاحب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت نقل التحيات إليه، فضلاً عن التطرق إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أكد اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، مشددا على حرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

وأشاد المسؤول الكويتي بحرص مصر الدائم على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بأواصر العمل العربي المشترك.

من جانبه؛ طلب السيسي نقل تحياته إلى أمير دولة الكويت، مقدما التهنئة لحكومة وشعب الكويت الشقيق بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، مؤكداً متانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية.

وقال السيسي إن مصر حريصة على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، سعياً نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية.

كما أعرب عن خالص التقدير للجهود الكويتية الصادقة فيما يتعلق بجهود المصالحة مؤكدا سيادته موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربي بما يكفل التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

وذكر المتحدث المصري أنه تم التوافق خلال اللقاء على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، سعياً نحو التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية.

ووصل إلى القاهرة، السبت، وزير الخارجية الكويتي، في زيارة رسمية يبحث خلالها ملف التعاون مع مصر وتطورات المنطقة.