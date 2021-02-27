شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي ميليشيا الحوثي تختطف العشرات من مقاتليها بعد فرارهم من الجبهات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختطفت ميليشيا الحوثي العشرات من عناصرها بمحافظة إب، وسط اليمن، بعد فرارهم من جبهات القتال بمحافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن مصادر مطلعة، أن ميليشيا الحوثي اختطفت أكثر من خمسين عنصراً من مسلحيها الذين زجت بهم في جبهات القتال بمحافظة مأرب خلال الأيام الماضية.

وأضافت المصادر، أن العشرات من مقاتلي الميليشيا الحوثية من أبناء محافظة إب، فروا من جبهات القتال، على وقع مواجهات عنيفة تشهدها جبهات مأرب.

وتمكن الفارون من جبهات القتال من الوصول إلى أسرهم، غير أن الميليشيات تتبعتهم وقامت باعتقالهم ونقلهم إلى سجونها في مدينة إب.

وأفادت المصادر، بأن مقاتلين آخرين فضلوا الاستسلام ووقوعهم أسرى بدلاً من الفرار.

وتحدثت مصادر عسكرية، الأيام الماضية، عن وقوع المئات من عناصر الميليشيات الحوثية أسرى بيد قوات الجيش اليمني والقبائل في محافظة مأرب.