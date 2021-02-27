شكرا لقرائتكم خبر عن آخر زعماء الاتحاد السوفييتي يبعث رسالة إلى بايدن وبوتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: «أ ف ب»

دعا آخر رؤساء الاتحاد السوفييتي السابق ميخائيل جورباتشوف، السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، إلى الاجتماع للمضي قدماً في ملف نزع السلاح، فيما العلاقات بين موسكو وواشنطن في أدنى مستوياتها.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس) عن جورباتشوف قوله: «أعتقد أنه من الضروري أن يجتمع الرئيسان. بينت التجربة أنه من الضروري الاجتماع والتفاوض».

وأضاف أنه «من الواضح أن الأساس هو تجنب الحرب النووية. وبما أنه يجب تفادي هذه المشكلة، فمن المستحيل حلها من طرف واحد؛ لذا من الضروري الالتقاء»، معتبراً أنه «إذا سادت الرغبة في نزع السلاح وتعزيز الأمن، فيمكن إنجاز الكثير».

وكان جورباتشوف البالغ 89 عاماً، قد دعا بالفعل في كانون الثاني/يناير، إلى «تطبيع العلاقات» بين الولايات المتحدة وروسيا، معرباً عن «قلقه البالغ».

وتواجه العلاقات بين موسكو وواشنطن سلسلة أزمات، من أوكرانيا إلى سوريا، مروراً باتهامات حول التدخل في الانتخابات والتجسس والهجمات الإلكترونية مؤخراً.

لكن القوتين خطتا، في كانون الثاني/يناير، الماضي، خطوة باتجاه تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت) بين واشنطن وموسكو الموقعة في 2010، وكانت مهددة مع انتهاء مدتها.

وأحيا تمديد المعاهدة الآمال في تحسين الحوار بين واشنطن وموسكو بعد وصول جو بايدن إلى السلطة، على الرغم من أن كلا من القوتين نبهت إلى أنها ستكون حازمة في ما يتعلق بمصالحها الوطنية.