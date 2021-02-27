شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مريض وإصابة آخر جراء انفجار في مستشفى بأوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف - رويترز

قالت خدمة الطوارئ الأوكرانية، اليوم السبت، إن مريضاً لقي حتفه، وأصيب آخر، في انفجار للأكسجين، داخل مستشفى في مدينة تشيرنيفتسي غرب أوكرانيا.

وأضافت الخدمة في بيان أن الانفجار وقع في الطابق الثاني بالمستشفى، وقت الغداء، السبت، وأنه جرى إجلاء 20 مريضاً آخرين، دون تحديد سبب الحادث.

وهذه هي الحادثة الثانية هذا الشهر التي يلقى فيها مرضى حتفهم في المستشفيات بسبب انفجار الأكسجين.

وفي وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، لقي ثلاثة مرضى في العناية المركزة وطبيب بأحد العنابر حتفهم في حريق بمستشفى يعالج حالات الإصابة بفيروس كورونا في زابوريزهيا، جنوب شرق أوكرانيا.

وسجلت أوكرانيا ما يزيد على مليون و300 ألف إصابة بفيروس كورونا و25893 وفاة حتى الآن، وتشيرنيفتسي حالياً هي إحدى البؤر التي ظهرت فيها معظم حالات كوفيد-19 الجديدة في البلاد.