شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي يصل للفوز 20 توالياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتعد مانشستر سيتي بفارق 13 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب تغلبه 2-1 على ضيفه وست هام يونايتد السبت ليحقق انتصاره 20 توالياً في جميع المسابقات.

وتقدم سيتي بعد نصف ساعة عندما حول المدافع روبن دياز تمريرة كيفن دي بروين العرضية بضربة رأس داخل المرمى لكن الفريق الضيف أدرك التعادل عبر ميخائيل أنطونيو قبل دقيقتين من الاستراحة.

وحسم فريق المدرب بيب جوارديولا انتصاره 14 توالياً في الدوري والـ20 في كافة المسابقات، عندما سدد المدافع جون ستونز في الشباك من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رياض محرز.

ورفع الفوز رصيد سيتي، الذي لم يخسر في آخر 27 مباراة بجميع المسابقات، إلى 62 نقطة من 26 مباراة فيما يملك مانشستر يونايتد 49 نقطة قبل أن يخرج لملاقاة تشيلسي الأحد.