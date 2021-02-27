شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله العامري يتوج بطلاً لكأس ولي عهد دبي للقدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيح السلم: مسعد عبد الوهاب

توج الفارس عبدالله علي العامري بطلاً لسباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، الذي أقيم السبت، في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، بمشاركة 139 فارساً وفارسة من إسطبلات وأندية الفروسية في الدولة، والذي جاء مسك ختام منافسات النسخة الثالثة عشرة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة.

وحسم العامري اللقب على صهوة الجواد «أميرة» المملوك لإسطبلات إف 3، بعدما حل في المركز الأول بزمن 04:04:54 ساعة، بعدما كان حل خامساً في المراحل الأولى والثانية والثالثة، ثم قفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة، وحل الفارس سهيل الغيلاني في المركز الثاني على صهوة الجواد «بيلان» المملوك لإسطبلات إم 7 (2) في زمن 04:04:54 ساعة، وجاء الفارس حمدان أحمد المري في المركز الثالث بزمن 04:05:43 ساعة على صهوة الجواد «شومان تي» المملوك لإسطبلات إف 3.

وشهد السباق تنافساً مثيراً طوال مراحله الأربع، وتصدر الفارس سالم محمد الكتبي المرحلة الأولى البالغة مسافتها 40 كيلومتراً وحل في المركز الأول على صهوة الجواد «الهامريا» المملوك لإسطبلات إم 7، بزمن قدره 1:20:59 ساعة، وتلاه في المركز الثاني الفارس غيث عبد الواحد على صهوة الجواد «تسيكا لا ماغوري» المملوك لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1:21:03 ساعة، وحل ثالثاً الفارس سهيل الغيلاني على صهوة الجواد «بيلان» المملوك إلى إسطبلات إم 7، (2) بزمن 1:21:04 ساعة.

تغييرات «الثانية»

وشهدت المرحلة الثانية ومسافتها 35 كيلومتراً، تغييرات كبيرة في مراكز الصدارة، حيث نجح الفارس غيث عبد الواحد في الصعود من المركز الثاني إلى الأول، وسجل زمناً 1:12:24 ساعة، كما قفز الفارس سعيد حمود الخياري بقوة من المركز الحادي عشر إلى الوصافة على صهوة الجواد «أزال دي نارثوكس» المملوك لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1:11:29 ساعة، وحافظ الفارس سهيل الغيلاني على موقعه في المركز الثالث بزمن قدره 1:12:27 ساعة.

صراع «الثالثة»

وتمسك الفارس غيث عبد الواحد بالصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، والتي شهدت صراعاً تنافسياً، بعدما حل في المرتبة الأولى بزمن بلغ قدره 55:57 دقيقة، بينما تقدم الفارس سالم محمد الكتبي من المركز الرابع إلى الوصافة بزمن قدره 55:42 دقيقة، بينما استمر الفارس سهيل الغيلاني في المركز الثالث بزمن بلغ 56:04 دقيقة.



العضب: الإمارات حافظت على سباقات القدرة

وأشاد العميد محمد عيسى العضب مدير عام نادي دبي للفروسية بالمستوى التنظيمي المشرف للنسخة الثالثة عشرة، من مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، مؤكداً أن النجاح الذي تحقق على الصعيدين التنظيمي والتنافسي جاء حصاداً لتضافر جهود جميع أعضاء اللجنة المنظمة، علاوة على التعاون ما بين نادي دبي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وأضاف العضب: «يحسب لهذه النسخة أنها حققت نجاحاً بكل المقاييس على الرغم من أنها أقيمت في ظروف صعبة جداً جراء جائحة كورونا، لكننا استطعنا تأكيد أن دولة الإمارات ودبي على وجه الخصوص، في طليعة دول العالم التي حافظت على هذه الرياضة التي أصبحت صناعة عالمية مؤثرة في الاقتصاد والناتج المحلي للدول، ووفقاً لتلك المعطيات استمر تنظيم سباقات القدرة في الدولة مع التقيد التام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة في تنظيم الأنشطة الرياضية في الدولة، ونشكر كل من شاركوا في المهرجان من فرسان وملّاك وإسطبلات وكل الجهات الحكومية والمؤسسات التي تعاونت مع نادي دبي للفروسية في تنظيم المهرجان، مما أسهم في خروجه بهذه الصورة المشرفة، كما نبارك لكل الفرسان والفارسات الذين توجوا بالألقاب والمراكز الأولى في السباقات الأربعة التي تضمنها المهرجان، الذي سنستمر في تطويره الموسم تلو الآخر في ظل المكانة المرموقة التي يتمتع بها على كل المستويات».



جوائز السباق تشمل 30 مركزاً

ونال أصحاب المراكز الأولى في سباق كأس ولي عهد دبي للقدرة، جوائز نقدية وزعت عليهم كالتالي: حصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200000 درهم، والثاني 180000 درهم، والثالث 160000 درهم، والرابع 100000 درهم، والخامس 90000 درهم، والسادس 80000 درهم، والمركز السابع 70000 درهم، والثامن جائزة نقدية بقيمة 60000 درهم، والتاسع 50000 درهم، والعاشر 50000 درهم، كما حصل أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى الخامس عشر على 40000 درهم لكل منهم، ومن المركز السادس عشر إلى المركز الثلاثين على جائزة نقدية بقيمة 30000 درهم لكل منهم.