شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تحرم دورانت من المشاركة في مباراة «كل النجوم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك: «أ ف ب»

سيستمر غياب كيفن دورانت نجم بروكلين نتس عن الملاعب بسبب إصابة تعرض لها في أوتار الركبة اليسرى، وبالتالي فلن يشارك في مباراة «كل النجوم»، بحسب ما أفاد به ناديه في وقت سابق.

وغاب دورانت عن 6 مباريات بسبب الإصابة، في حين كان نتس قد أعلن في 14 الشهر الحالي، أن فترة غياب نجمه قد تستمر على الأقل لمباراتين.

ورجح مدرب نتس الكندي ستيف ناش، إمكانية عودة لاعبه قبل الخامس من آذار/مارس، المقبل، موعد استراحة اللاعبين، إلا أن اختبار التصوير بالرنين المغناطيسي الذي خضع له دورانت مؤخراً كشف عن عدم تعافيه، ما يعني استمرار فترة غيابه عن الملاعب وعدم مشاركته في مباراة «كل النجوم» المقررة في 7 آذار/مارس المقبل في أتالانتا.

وقال نتس في بيان: «أظهرت الصور الأخيرة معالم أوضح لأوتار الركبة، وبينما نحن على ثقة بأن دورانت سيعود بكامل لياقته، سيسمح له الوقت الإضافي للتعافي والتأدية على المستوى (ذاته) الذي كان يقدمه هذا الموسم، بمجرد عودته».

وبلغ المعدل التهديفي لدورانت هذا الموسم 29 نقطة، إلى جانب 7,3 متابعة، و5,3 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

واختير دورانت (32 عاماً) بعد تصدّره التصويت في المنطقة الشرقية لقيادة التشكيلة، بمواجهة أخرى بقيادة ليبرون جيمس، متصدر تصويت الغربية في مباراة «كل النجوم».

وبعد وقت قصير من إعلان نتس تأجيل عودة دورانت، أعلن آدم سيلفر مفوض الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة، اختيار العملاق الليتواني دومانتاس سابونيس، مهاجم إنديانا بيسرز، بديلاً لدورانت.

وتألق سابونيس مع فريقه بتحقيقه «دابل ـ دابل» (عشرة أو أكثر في فئتين إحصائيتين) 16 مرة توالياً في بداية الموسم، وهو رقم قياسي، كما يحتل المركز الثاني في الدوري بـ24 «دابل ـ دابل» و3 «تريبل ـ دابل».