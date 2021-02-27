شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات مهمة للكبار في الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يتطلع الهلال لاستعادة نغمة الانتصارات مجدداً، عندما يحل الأحد ضيفاً على الفتح، ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي، التي تشهد 5 مباريات، تنطلق بلقاء المتصدر الشباب ومضيفه ضمك، ويحل الاتحاد ضيفاً على القادسية، ويستضيف الرائد فريق العين، في حين ستكون مباراة السهرة بين النصر وضيفه أبها.

يدخل الهلال ومضيفه المباراة على ملعب عبدالله بن جلوي في الأحساء، بعد خسارة الأول من غريمه النصر صفر-1 وخسارة ضيفه الفتح من الاتفاق 2-3.

يحتل الهلال حتى نهاية الجولة 20 المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما يقف الفتح في المركز 11 برصيد 25 نقطة.

على الورق جميع الاحتمالات تصب لصالح الأزرق العاصمي قياساً بالعناصر المعروفة بقيادة هداف الدوري بافيتمبي غوميز، ويمتلك الفتح عناصر قادرة على إحراج الهلال متى تعامل المدرب البلجيكي فييرا تكتيكياً بما يتناسب مع إمكانات فريقه، خاصة على مستوى التحولات الهجومية، حيث يمتلك الثلاثي كويفا ومتشل تي فيريدي وهلال سوداني.

وعلى ملعب مرسول بارك الجامعي يدخل النصر أمام أبها بمعنويات عالية لمواصلة الانتصارات التي استعادها على حساب الهلال، حيث سيدفعه الفوز لمركز أفضل من الثامن، ويعزز فرصه بالدخول لبوابة المراكز المتقدمة.

في المقابل، يأتي أبها بعد 3 هزائم متتالية، وكان آخر انتصار ناله في الرياض على حساب الهلال في الجولة السابعة عشرة، والفريق الذي يدربه التونسي عبدالرزاق الشابي يجيد اللعب أكثر أمام الفرق الهجومية، بدليل فوزه على الهلال والاتحاد وأيضاً النصر في الدور الأول 1-2 مستخدماً أسلوب التحولات المضادة واستغلال أخطاء الخصوم.

وبطموحات العودة، يصطدم الاتحاد ( الرابع) بعد خسارته من الفيصلي بالقادسية الخامس وصاحب السجل الخالي من الهزائم في آخر 10 جولات، وفي لقاء الرائد والعين لا خيارات متاحة لوضعهما في المركزين الرابع عشر والأخير غير الفوز.