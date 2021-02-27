«كهرباء ومياه دبي» تكرم شركاءها الاستراتيجيين

دبي:”الخليج 365”

كرَّمت هيئة كهرباء ومياه دبي شركاءها الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك خلال حفل افتراضي نظمته الهيئة بحضور سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس في الهيئة، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الإعلامية.

وقال سعيد الطاير «إن الإمارات بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، نجحت في تحويل التحديات إلى فرص واعدة في مختلف المجالات وقدمت نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في التعامل مع الأزمات بكفاءة واقتدار».

وأضاف: «في هيئة كهرباء ومياه دبي، نقتدي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، التي تشكل نبراساً نهتدي به في جميع مبادراتنا ومشروعاتنا التي لم تتوقف خلال السنة الماضية ونجحنا في تحقيق إنجازات مهمة بالتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص».

وتابع: «تنص المبادئ الثمانية لدبي التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على أن: نمو دبي تقوده ثلاثة محركات؛ حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً ويحرك الاقتصاد محلياً».

ولدى هيئة كهرباء ومياه دبي شراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات المحلية والعالمية في القطاعين الحكومي والخاص، وقد حصلت الهيئة على شهادة الأيزو 44001 في إدارة علاقات الأعمال المشتركة من المعهد البريطاني للمعايير كأول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على هذه الشهادة، وخلال 2020 بلغت نسبة سعادة شركاء الهيئة 91.74%، فيما بلغت نسبة سعادة المؤسسات الحكومية الهيئة 93.5%».

وأعرب سهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية عن فخر الوزارة بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي ساهمت على مدار السنوات في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة.

وقال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر): «لم يكن من الممكن تحقيق أيّ من هذه الإنجازات لولا جهود هيئة كهرباء ومياه دبي».

ورأى ديتمار سيرسدورفير الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس إنيرجي -الشرق الأوسط والإمارات» أن الآلات والأنظمة مجرد أدوات، و«لكن الأهم هو الطريقة التي نعمل بها معاً لنحقق الاستفادة من مواردنا».

وأكدت خولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة أن «كهرباء ومياه دبي» تولي تكريم شركاءها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص اهتماماً كبيراً، حيث «تعتبرهم شركاء في الإنجازات التي تحققها، وتحرص على ترسيخ علاقات بناءة معهم في إطار بيئة محفزة تشجع التعاون والعمل المشترك».