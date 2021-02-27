شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: المتآمرون كانوا يريدون جعل الوفد خنجرًا فى ظهر الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن هذه اليوم يومًا تاريخيًا لأنه بمثابة هيئة وفدية مصغرة تضم أعضاء الهيئة العليا ونواب الوفد ولجان المرأة والشباب.

جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع، اليوم السبت، مع شيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا، ورؤساء وسكرتيرى عموم لجان المحافظات، ومساعدى رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواب وشيوخ"، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء لجان الشباب والمرأة لكل محافظة، فى المقر الرئيسى للحزب بالدقي.

وأكد أبو شقة أن هذا الجمع له دلالة بأن كل من تسول له نفسه بالتعدى على الإرادة الوفدية فإن للحزب رجال وشباب وشيوخ ونساء قادرين على حماية الإرادة الوفدية.

وأشار رئيس الوفد إلى أنه خلال الفترة الماضية كان هناك مؤامرات من أجل الانحراف بالحزب وتغيير مسارة كحزب مدافعا عن الدولة المصرية والوطن والمواطن ليصبح خنجرا فى ظهر الدولة المصرية.

كان بهاء أبو شقة قد أكد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه يستهدف فى الفترة المقبلة تطهير الحزب ممن يريدون هدمه وتنفيذ مخططات ضده.

وتابع رئيس حزب الوفد، أن المفصولين هم: الدكتور ياسر الهضيبى وطارق سباق ومحمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلى، وحاتم رسلان، ومحمد حلمى سويلم، وحسين منصور، إضافة إلى فصل محمد مجدى فرحات الشهير بأرنب عضو بالحزب، والتقدم ببلاغ للنيابة ضده للتحقيق معه فى هذه الوقائع وهى التخابر مع قنوات أجنبية.

وأوضح أنه فى الفترة القادمة سيكون هناك قرارات حاسمة ضد غير الملتزمين فى حزب الوفد، مؤكدا أن الهدف واحد هو التمسك بثوابت وتقاليد الحزب، قائلا:" اللى مش عايز يلتزم يروح يشوف حتة تانية"، فالحزب يسير باللوائح، غير ذلك يتم التعامل بشكل قانونى من أجل الحفاظ على حزب الوفد.

وأوضح بهاء أبو شقة، أنه سيبحث تقديم بلاغات للنيابة العامة، خلال الأيام المقبلة، ضد مروجى الشائعات والأكاذيب التى تستهدف حزب الوفد، وذلك بالتشاور مع أعضاء حزب الوفد، قائلا:" ما ارتكب من أفعال موثقة يشكل جنايات، تظاهر والتجمهر والتلويح باستخدام القوة، والبلطجة، وترويج شائعات".