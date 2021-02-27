شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب تناقش تفعيل مبادرة "أخلاقنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، 3 اجتماعات علي مدار الأسبوع الجاري لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها خطة وزارة الشباب والرياضة لتفعيل مبادرة "اخلاقنا" بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة .

وترتكز المبادرة على إعلاء القيم والأخلاق الحميدة داخل المجتمع من خلال تنفيذ عدة أنشطة ومشروعات متنوعة، وعرض أفلام توعوية، ونشرها في مختلف الوسائل، بمشاركة مجموعة من الفنانين والرياضيين والشخصيات العامة.