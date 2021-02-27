اخبار العالم

لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب تناقش تفعيل مبادرة "أخلاقنا"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب تناقش تفعيل مبادرة "أخلاقنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، 3 اجتماعات علي مدار الأسبوع الجاري لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها خطة وزارة الشباب والرياضة لتفعيل مبادرة "اخلاقنا" بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة .

 

وترتكز المبادرة على إعلاء القيم والأخلاق الحميدة داخل المجتمع من خلال تنفيذ عدة أنشطة ومشروعات متنوعة، وعرض أفلام توعوية، ونشرها في مختلف الوسائل، بمشاركة مجموعة من الفنانين والرياضيين والشخصيات العامة.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا