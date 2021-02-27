شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد: المؤامرات كانت تستهدف إدخال الحزب فى نفق مظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن المخططات التي كانت تحاك ضد الحزب تستهدف إدخاله في نفق مظلم والاستيلاء عليه لمعاداة الدولة المصرية، وإعادة سيناريو 2016 لحرق الحزب.

جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع، اليوم السبت، مع شيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا، ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات، ومساعدي رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواب وشيوخا"، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء لجان الشباب والمرأة لكل محافظة، في المقر الرئيسي للحزب بالدقي.

وأضاف أبو شقة ، أن الوفديين طلبوا منه الذهاب إلى المقر الرئيسي للحزب للتصدي للمؤامرة التي كانت تحدث من قبل البعض، إلا أنه رفض حتى لا تحدث فوضى ويتحقق غرضهم بتصدير أن الحزب به ثورة وتمرد، مؤكدا أنه تحمل جميع الإساءات ليس ضعفًا ولكن لحماية حزب الوفد وحماية الدولة المصرية من محاولات تخريب العمليات الانتخابية في مجلس النواب.

وأشار رئيس حزب الوفد ، إلى أنه كان هناك محاولة لاستثارة الوفديين من أجل ضرب استقرار الحزب ، بعدما نجح فى الحصول على 21 مقعدًا بالقائمة الوطنية لمجلس النواب التي يشارك لها 13 حزبًا.

وأوضح أبو شقة ، أنه في اجتماع الهيئة العليا يوم 15 سبتمبر الماضى ، كانت هناك محاولة لضرب الدولة المصرية وعرض اتجاهات لانسحاب الحزب من القائمة الوطنية برغم أن اللائحة تعطي لرئيس الوفد الحق في اتخاذ القرار في هذا الشأن، إلا أنه طلب أخذ رأي الهيئة العليا في 16 سبتمبر ووافق الأغلبية بعدد 25 عضوًا ورفض 15 عضوًا، ثم فوجئ بقرارات غير شرعية مصورة في بيت الأمة لتعكس أن الوفد به تمرد وأنه يرفض الدخول في انتخابات مجلس النواب.