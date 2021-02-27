شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العليا للوفد توافق على فصل 10قيادات أبرزهم عبد العليم داوود و" أرنب " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الهيئة العليا لحزب الوفد على قرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، الصادرة 9 فبراير الجارى، للحفاظ على الوفد من الانحراف عن مساره واستقرار بيت الأمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اليوم السبت، قبل اجتماعه الموسع مع شيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا، ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات، ومساعدي رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواب وشيوخا"، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء لجان الشباب والمرأة لكل محافظة.

وشملت القرارات فصل كل من: الدكتور ياسرالهضيبي، وطارق سباق، والدكتور محمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور، ومحمد مجدي فرحات الشهير بمحمد أرنب.

كما شملت تعيين النائب سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلماني، والنواب محمد مدينة وأيمن محسب نواب له، وتعيين اللواء جمال مختار، نائبًا لرئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، وضم الدكتور محمد خليفة عضوًا بالهيئة العليا.

وتضمنت أيضًا تعيين باهر السقعان ، رئيسًا للجنة العامة في الدقهلية، وإيهاب عبد العظيم جابر، رئيسا للجنة العامة بالمنيا، وصابر عطا رئيسا للجنة العامة في الفيوم، وعبدالناصر عبد الراضي رئيسًا للجنة العامة في البحر الأحمر، وطارق عبد العزيز مساعدًا لرئيس الوفد لشئون الدقهلية، وعمر عبد الجواد رئيسا للجنة العامة للوفد في بني سويف، وعباس حزين رئيسًا للجنة العامة للأقصر.

كما تضمنت إلغاء فصل علاء الوشاحي، وإلغاء قرار فصل ياسر قورة ومحمد الحسيني ومحمد الشريف وأحمد إبراهيم وفتحي مرسي، وفصل علي عادل محمد البيومي من الغربية.

وشملت القرارات تعيين ياسين تاج الدين ، عضوًا بالهيئة العليا، والنائب طارق عبد العزيز حسين عضوًا بالهيئة العامة بدلًا من حسين القليعي، والنائب عبد الباسط الشرقاوي عضوا للهيئة العليا بدلًا من محمد مصطفى سليم ، وكذلك فوز محمد مدينة وعادل بكار بنيابة رئيس الوفد، وطارق عبد العزيز ، بعضوية المكتب التنفيذي