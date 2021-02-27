الرافدين يعلن حصيلة السلف الممنوحة للموظفين

وقال المصرف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "عدد الذين تم منحهم السلف وصل الى ٤٦٩٧ مستلف".

وأشار البيان الى ان "عملية تسليم السلف لا تزال مستمرة والتقديم عليها يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات، وبطريقة فورية وبواسطة برنامج الكتروني يتيح تسليمها بشكل فوري".

