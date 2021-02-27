إحباط محاولة تهريب 'دورنكوا' في أم قصر الشمالي

وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "احبطت محاولة تهريب سيارة نوع دوج دورنكوا بعد وضع لوحات مرورية مزورة عليها في مركز كمرك ام قصر الشمالي".

وأوضحت أن "عمليه الضبط تمت من قبل موظفي الكمارك وبمساندة شرطة الكمارك عند البوابة الخارجية للميناء".

