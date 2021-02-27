انت الان تتابع خبر إحباط محاولة تهريب 'دورنكوا' في أم قصر الشمالي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الكمارك، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب سيارة في مركز كمرك أم قصر الشمالي.
وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "احبطت محاولة تهريب سيارة نوع دوج دورنكوا بعد وضع لوحات مرورية مزورة عليها في مركز كمرك ام قصر الشمالي".
وأوضحت أن "عمليه الضبط تمت من قبل موظفي الكمارك وبمساندة شرطة الكمارك عند البوابة الخارجية للميناء".
وأوضحت أن "عمليه الضبط تمت من قبل موظفي الكمارك وبمساندة شرطة الكمارك عند البوابة الخارجية للميناء".