موسكو تعلن بدء عمليات تطعيم أول المشاركين في لقاح "سبوتنيك لايت"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت نائبة عمدة موسكو أناستاسيا راكوفا، اليوم السبت، عن بدء عمليات تطعيم أول المشاركين في الدراسات الخاصة باللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



واوضحت راكوفا للصحفيين، أنه تم خلال يومين فحص 490 شخصاً..مشيرة الى أنه بمقدور أي شخص التطوع والمشاركة في دراسة اللقاح بشرط أن يزيد عمره عن 18 عاما، وبدون أي أعراض صحية تمنع مشاركته في ذلك.

ونوهت نائبة عمدة موسكو، انه لا ينصح بالتطوع للتطعيم لكل من يعاني من أمراض خطيرة مزمنة والحوامل وللمرضعات..مشيرة الى انه تم تطعيم أول المشاركين في الدراسات السريرية للقاح سبوتنيك لايت.