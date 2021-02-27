بسبب تفشي كورونا.. التشيك تعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

أعلنت حكومة جمهورية التشيك حالة طوارئ جديدة لمدة 30 يوماً لمواجهة الوضع الوبائي المتفاقم في البلاد. وتستمر حالة الطوارئ حتى يوم 28 مارس (آذار)، بحسب ما ذكره موقع إذاعة "براغ إنترناشونال". وكان مجلس النواب التشيكي رفض أمس الجمعة مقترحاً لتمديد حالة الطوارئ نظراً لأنه تم الدعوة له بناء على طلب من الحكماء الإقليميين، وبالتالي فهو موضع تساؤل قانوني. وأقر المجلس قانونا بشأن الجوائح أمس الجمعة وهو ما يعطي وزارة الصحة صلاحيات استثنائية، ولكن الحكومة تقول إنها ليست كافية للتصدي لأزمة فيروس كورونا الخطيرة بشكل استثنائي. وشددت السلطات التشيكية أمس الجمعة القيود، بعدما تسبب تفشي الفيروس في تلك الدولة الواقعة وسط أوروبا في الضغط بشدة على النظام الصحي للبلاد. وقدرت وزارة الصحة العدد الإجمالي لحالات الوفاة بعد تأكد الإصابة بفيروس كورونا بـ19 ألفا و999 حالة. وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكوفيد19- في جمهورية التشيك وصل إلى مليون و212 ألفا و780.

