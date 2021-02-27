جونسون وغني يؤكدان ضرورة تطبيق وقف إطلاق نار دائم في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

تعهدت المملكة المتحدة بمواصلة دعمها طويل الأمد لقوات الدفاع والأمن الأفغانية ضد حركة طالبان، طبقاً لما ذكرته وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء اليوم السبت. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، والرئيس الأفغاني أشرف غني، الليلة الماضية. وقال بيان صادر عن القصر الرئاسي اليوم إن الجانبين بحثا توسيع العلاقات الثنائية وقضايا بشأن عملية السلام الأفغانية، وجدد رئيس الوزراء البريطاني دعم بلاده للقتال الذي تشنه الحكومة الأفغانية ضد طالبان كجزء من ائتلاف حلف شمال الأطلسي (ناتو). وأضاف البيان أن جونسون طمأن أيضاً غني بدعم بلاده لتعزيز الدبلوماسية الإقليمية لتحقيق سلام في أفغانستان، وتابع البيان أن "الطرفين اتفقا على أهمية إحراز تقدم في محادثات السلام لجعل أفغانستان تتمتع بسيادة وديمقراطية ووحدة وللحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها من قبل المجتمع المدني والنساء والفتيات". وتبادل الزعيمان أيضاً وجهات النظر في الخطوات التالية في عملية السلام، وأكدا على أهمية تحقيق وقف إطلاق نار دائم في البلاد، كما ناقش الزعيمان أيضاً احتواء جائحة فيروس كورونا وطرح لقاحات في البلدين.

