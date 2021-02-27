شكرا لقرائتكم خبر عن تعز تستغيث..«كورونا» وحصار الحوثي يفتكان بالمدنيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما تشدد مليشيا الحوثي الإرهابية من حصارها على مدينة تعز وتمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، أطلق مركز الحميات بمستشفى الجمهوري في محافظة تعز اليوم (السبت)، نداء استغاثة جراء استقباله حالتين مصابتين بوباء كورونا.

وقال مدير عام المستشفى الدكتور نشوان الحسامي لـ«الخليج 365»، إن مركز الحميات هو المركز الحكومي الرئيسي والوحيد في تعز لمواجهة كورونا لكنه اليوم يقف عاجزاً عن القيام بواجبه جراء الحصار الذي تفرضه المليشيا ومنع دخول الأدوية والمساعدات الإغاثية.

وأضاف أن المركزاستقبل حاليا حالتين وهناك تقريبا 50 بلاغا لحالات مشتبهة إلا أن المركز ودون إمكانيات يقف عاجزا عن القيام بمسؤولياته. وناشد المجتمع الدولي والمنظمات الداخلية والخارجية سرعة التحرك وإنقاذ الموقف قبل أن يخرج الأمر عن نطاق سيطرة الجميع، والضغط على المليشيا للسماح بدخول الإعانات الإغاثية الطبية.

وكانت اللجنة الوطنية العليا اليمنية أعلنت (الأربعاء) تسجيل 34 حالة إصابة جديدة في اليمن منها 14 في حضرموت و12 في عدن و4 حالات في تعز، إضافة إلى 3 حالات في الضالع، وحالة واحدة في شبوة، وحالة شفاء واحدة في حضرموت. وأفادت بأن إجمالي المصابين في مناطق الشرعية بلغ 2221 حالة مؤكدة، بينها 624 وفاة، و1433 حالة تعافٍ.