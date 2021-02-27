شكرا لقرائتكم خبر عن ‎الإمارات: نؤيد بيان الخارجية السعودية حول مقتل خاشقجي.. ونرفض استغلال القضية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أيدت دولة الإمارات العربية المتحدة بيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بخصوص جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي التي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.

وأكدت الوزارة وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة، مشددة على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.