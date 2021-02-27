شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي اليمن يحذر من كارثة بمأرب.. مليونا نازح فروا من عنف الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد وزير الإعلام اليمني معمّر الإرياني، اليوم السبت، التحذير من كارثة إنسانية جراء التصعيد الحوثي في مأرب.

وكتب الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "نجدد التحذير من مخاطر كارثة إنسانية لا يمكن احتواؤها جراء استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مختلف جبهات محافظة مأرب، والتي تضم أكبر تكتل للأسر النازحة والنازحين من العنف الذي خلفه الانقلاب الحوثي، وفق بيان صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين".

وأضاف: "استقبلت محافظة مأرب معظم النازحين الفارين من العنف في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية منذ الانقلاب"، مشيراً لوجود قرابة 2.231.000 نازح فيها يشكلون 60% من إجمالي عدد النازحين في اليمن، ويعادل ذلك الرقم 7.5% من إجمالي السكان في اليمن، ولذلك ارتفع عدد السكان الإجمالي في محافظة مأرب إلى 2.707.544 نسمة.

وتابع: "يبلغ عدد المخيمات في محافظة مأرب 139 مخيماً تؤوي كل منها حوالي 31.411 أسرة نازحة، بإجمالي 219.877 فردا. ومقابل ذلك، تتواجد 282.122 أسرة في المجتمع المضيف في مأرب بإجمالي 1.974.845 فرداً. وتستمر هذه الأرقام بالارتفاع كل يوم في ظل استمرار موجات النزوح بسبب تصعيد ميليشيا الحوثي".

مخيم للنازحين في مأرب

وبحسب الإرياني، أدى تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية لهجماتها على محافظة مأرب منذ مطلع فبراير 2021، "إلى النزوح الثاني أو الثالث لـ1517 أسرة نازحة، بواقع 12005 أفراد في مديرية صرواح غرب مأرب، والتي يوجد فيها 9 مخيمات تضم 2460 عائلة تتكون من 17220 فرداً".

وقد وثقت الفرق الميدانية للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، الكثير من الانتهاكات من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب، بين قصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون وقصف بالأعيرة النارية، واقتحام وإحراق للمنازل وتلغيم المنازل والطرقات، ومنع الأسر من المغادرة واستخدامهم دروعا بشرية.

وأضاف الإرياني أن مخيم الزور الواقع في مديرية صرواح والذي يؤوي 570 أسرة نازحة تعرض في 10 فبراير و11 فبراير إلى قصف من قبل الحوثيين بالأعيرة النارية وقذائف الهاون، مما دفع 570 أسرة إلى المغادرة باتجاه مدينة مأرب بحثاً عن الأمان.

مخيم للنازحين في مأرب

وفي 14 فبراير، اقتحمت ميليشيا الحوثي مخيم الزور، وأحرقت بعض المنازل ولغمت البعض الآخر، كما زرعت الألغام في الطريق المؤدي إلى المخيم وفي أوساط المساكن. وفي 17 فبراير قامت ميليشيا الحوثي بقصف جامع الزور والمنازل المحيطة ما أدى إلى تضرر الجامع وعدد من المنازل.

وتابع: "استهدفت ميليشيا الحوثي مخيمي ذنة الصوابين وذنة الهيال بشكل مباشر بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، مما أجبر 450 أسرة على النزوح إلى روضة صرواح، فيما منع الحوثيون 470 أسرة أخرى من المغادرة واستخدموها دروعا بشرية حتى اليوم، ولا تزال العديد من العائلات محاصرة من قبل الحوثيين في المخيمين".

وختم الإرياني تغريداته كاتباً: "نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لوقف هجماتهم على مأرب واستهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح، كما نناشد المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في اليمن للتحرك بشكل عاجل لتقديم الإغاثة للنازحين وتخفيف معاناتهم".